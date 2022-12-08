Live
  • Четверг 08.12.2022
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.52
    • 🟢

В Харькове были слышны мощные взрывы

Происшествия 21:04   08.12.2022
Елена Нагорная
В Харькове были слышны мощные взрывы

Вечером 8 декабря в Харьковской области прогремели взрывы.

Три взрыва прогремели почти одновременно с объявлением воздушной тревоги, в 20:52. Еще три взрыва было слышно спустя десять минут.

В сети публикуется противоположная информация — и о «прилетах», и о работе украинской ПВО.

Официальных сообщений на данный момент нет.

При этом в 20:09 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Об этом он написал в Telegram.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:49
Стало известно, когда откроют главную елку Харькова в метро
20:06
Жертвы гололеда: за день на Харьковщине травмировались 60 человек
19:41
Проезд по ряду дорог Харьковщины закрыт до утра из-за снега и дождя. Список
19:21
Проводятся плановые отключения, — Синегубов об электроснабжении на Харьковщине
19:00
Два автобуса в Харькове с завтрашнего дня меняют маршруты

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове были слышны мощные взрывы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 21:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 8 декабря в Харьковской области прогремели взрывы.".