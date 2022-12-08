В Харькове были слышны мощные взрывы

Вечером 8 декабря в Харьковской области прогремели взрывы.

Три взрыва прогремели почти одновременно с объявлением воздушной тревоги, в 20:52. Еще три взрыва было слышно спустя десять минут.

В сети публикуется противоположная информация — и о «прилетах», и о работе украинской ПВО.

Официальных сообщений на данный момент нет.

При этом в 20:09 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Об этом он написал в Telegram.