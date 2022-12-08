В Харькове были слышны мощные взрывы
Вечером 8 декабря в Харьковской области прогремели взрывы.
Три взрыва прогремели почти одновременно с объявлением воздушной тревоги, в 20:52. Еще три взрыва было слышно спустя десять минут.
В сети публикуется противоположная информация — и о «прилетах», и о работе украинской ПВО.
Официальных сообщений на данный момент нет.
При этом в 20:09 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Об этом он написал в Telegram.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 21:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 8 декабря в Харьковской области прогремели взрывы.".