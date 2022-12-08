Синегубов подтвердил «прилет» под Харьковом: есть пострадавший

В результате вражеского удара вечером 8 декабря пострадал житель Харьковского района. Оккупанты попали в частный дом, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«На месте работают все профильные службы», — добавил Синегубов.

Напомним, что около 21 часа в Харькове было слышно две серии из нескольких мощных взрывов.

Советница главы Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова призывает не подходить к окнам до конца тревоги.