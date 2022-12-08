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Синегубов подтвердил «прилет» под Харьковом: есть пострадавший

Происшествия 21:18   08.12.2022
Елена Нагорная
Синегубов подтвердил «прилет» под Харьковом: есть пострадавший Фото: Олег Синегубов

В результате вражеского удара вечером 8 декабря пострадал житель Харьковского района. Оккупанты попали в частный дом, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«На месте работают все профильные службы», — добавил Синегубов.

Напомним, что около 21 часа в Харькове было слышно две серии из нескольких мощных взрывов.

Советница главы Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова призывает не подходить к окнам до конца тревоги.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 21:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского удара вечером 8 декабря пострадал житель Харьковского района. Оккупанты попали в частный дом, вспыхнул пожар.".