Синегубов подтвердил «прилет» под Харьковом: есть пострадавший
Фото: Олег Синегубов
В результате вражеского удара вечером 8 декабря пострадал житель Харьковского района. Оккупанты попали в частный дом, вспыхнул пожар.
Об этом сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«На месте работают все профильные службы», — добавил Синегубов.
Напомним, что около 21 часа в Харькове было слышно две серии из нескольких мощных взрывов.
Советница главы Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова призывает не подходить к окнам до конца тревоги.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 21:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского удара вечером 8 декабря пострадал житель Харьковского района. Оккупанты попали в частный дом, вспыхнул пожар.".