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Унаслідок ворожого удару поранені 4 особи, частину ракет збили – Синєгубов

Події 21:46   08.12.2022
Елена Нагорная
Унаслідок ворожого удару поранені 4 особи, частину ракет збили – Синєгубов

Число постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару по Харківській області близько 21-ї години 8 грудня зросло до чотирьох.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, одна з ракет влучила у приватне домоволодіння і, на жаль, відомо про ще трьох поранених: чоловіка та двох жінок. На місці працюють бригади швидкої допомоги.

“Частину російських ракет збили сили ППО”, – наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, що близько 21 години у Харкові  було чутно дві серії з кількох потужних вибухів. Раніше голова ХОВА повідомив, що ворожа ракета влучила у приватний будинок у Харківському районі – постраждав чоловік, спалахнула пожежа.

Дві російські ракети впали на територіях приватних домоволодінь у різних населених пунктах Харківського району, повідомило МГ “Об’єктив” поінформоване джерело у Харківській міськраді.

Як уточнили в пресслужбі ХОВА, один із поранених чоловіків перебуває у тяжкому стані.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 21:46;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Число постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару по Харківській області близько 21-ї години 8 грудня зросло до чотирьох.".