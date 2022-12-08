Унаслідок ворожого удару поранені 4 особи, частину ракет збили – Синєгубов
Число постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару по Харківській області близько 21-ї години 8 грудня зросло до чотирьох.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, одна з ракет влучила у приватне домоволодіння і, на жаль, відомо про ще трьох поранених: чоловіка та двох жінок. На місці працюють бригади швидкої допомоги.
“Частину російських ракет збили сили ППО”, – наголосив Синєгубов.
Нагадаємо, що близько 21 години у Харкові було чутно дві серії з кількох потужних вибухів. Раніше голова ХОВА повідомив, що ворожа ракета влучила у приватний будинок у Харківському районі – постраждав чоловік, спалахнула пожежа.
Дві російські ракети впали на територіях приватних домоволодінь у різних населених пунктах Харківського району, повідомило МГ “Об’єктив” поінформоване джерело у Харківській міськраді.
Як уточнили в пресслужбі ХОВА, один із поранених чоловіків перебуває у тяжкому стані.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 21:46;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Число постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару по Харківській області близько 21-ї години 8 грудня зросло до чотирьох.".