Вследствие удара по Харьковщине ранены четверо, часть ракет сбили — Синегубов

Число пострадавших вследствие вражеского ракетного удара по Харьковской области около 21 часа 8 декабря возросло до четырех.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, одна из ракет попала в частное домовладение и, к сожалению, известно о еще трех раненых: мужчине и двух женщинах. На месте работают бригады скорой помощи.

«Часть российских ракет сбили силы ПВО», — подчеркнул Синегубов.

Как уточнили в пресс-службе ХОВА, один из раненых мужчин находится в тяжелом состоянии.

Две российские ракеты упали на территориях частных домовладений в разных населенных пунктах Харьковского района, сообщил МГ «Объектив» информированный источник в Харьковском горсовете.

Напомним, что около 21 часа в Харькове было слышно две серии из нескольких мощных взрывов. Ранее глава ХОВА сообщил, что вражеская ракета попала в частный дом в Харьковском районе — пострадал мужчина, вспыхнул пожар.