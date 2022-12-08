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Вследствие удара по Харьковщине ранены четверо, часть ракет сбили — Синегубов

Происшествия 21:46   08.12.2022
Елена Нагорная
Вследствие удара по Харьковщине ранены четверо, часть ракет сбили — Синегубов Фото: Вадим Беликов

Число пострадавших вследствие вражеского ракетного удара по Харьковской области около 21 часа 8 декабря возросло до четырех.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, одна из ракет попала в частное домовладение и, к сожалению, известно о еще трех раненых: мужчине и двух женщинах. На месте работают бригады скорой помощи.

«Часть российских ракет сбили силы ПВО», — подчеркнул Синегубов.

Как уточнили в пресс-службе ХОВА, один из раненых мужчин находится в тяжелом состоянии.

Две российские ракеты упали на территориях частных домовладений в разных населенных пунктах Харьковского района, сообщил МГ «Объектив» информированный источник в Харьковском горсовете.

Напомним, что около 21 часа в Харькове было слышно две серии из нескольких мощных взрывов. Ранее глава ХОВА сообщил, что вражеская ракета попала в частный дом в Харьковском районе — пострадал мужчина, вспыхнул пожар.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 21:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Число пострадавших вследствие вражеского ракетного удара по Харьковской области около 21 часа 8 декабря возросло до четырех.".