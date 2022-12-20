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Де у Харкові в четвер вимкнуть світло: список вулиць

Суспільство 14:28   20.12.2022
Оксана Якушко
Де у Харкові в четвер вимкнуть світло: список вулиць

У четвер буде без світла частина Холодногірського та Шевченківського районів, повідомили у «Харківобленерго».

Через ремонт у четвер, 22 грудня, з 10.00 до 14.00 вимикають світло споживачам Холодногірського та Шевченківського районів Харкова, а саме такі ділянки:

вул. Велика Панасівська, Пащенківська, Кокчетавська, Ніжинська, Сіриківська, Аграрна, Бородинівська, пров.Динамічний, вул. Казахстанська, Лозівська,  Товариська, пров. Товариський, вул. Феодосійська, пров. Альбівський, Андріївський, Башлаївський, вул. Дрінова, пров. Вінницький, вул. Шрамка, Ізмайлівська, пров. Кобзарський, Кришталевий, вул. Андріївська, Лозівська, пров. Ніжинський, в-д Ніжинський, вул.  Копиловська, пров. Серафимовича, вул. Сковородинівська, в-д Сковородинівський; пров. Сковородинський, Фастівський, Чистоклітівський, вул. Чистоклітівська;

пров. Інженерний, вул. Клочківська, Космічна, Культури, пр. Науки, вул. Новгородська, Сухумська, Тобольська, Шекспіра, Дорошенківська, Зачепилівська, Карагандинська, Кутузівська, Павла Лебедєва, Лопанська, Макарівська, Полярна, Семена Кузнеця, Рудаківська, пров. Білобровський, вул. Іванівська, пров. Іванівський, пров. Набережний, вул. Піщана, пров. Рівний, Рогатинський, Фролівський, вул. Данилевського, Чичибабіна, Ромена Роллана, пр. Незалежності, вул. Юри Зойфера, Культури.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 14:28;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер буде без світла частина Холодногірського та Шевченківського районів, повідомили у «Харківобленерго».".