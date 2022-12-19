Ситуація дозволяє іноді уникати планових відключень світла – Синєгубов
Енергетичну інфраструктуру Харківської області майже відновлено після останнього російського ракетного удару, наразі в регіоні діють планові відключення світла, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.
“У нас 12 черг. І в середньому десь, якщо брати одне домоволодіння або житлову квартиру, приблизно 4-5 годин на добу у нас немає світла. І навіть ми можемо дозволити собі таке, що в нас планові відключення йдуть, але не кожного разу ми їх застосовуємо, тому що ситуація дозволяє з електроенергією і її генерацією на території Харківської області і, зокрема, міста Харкова. Для нас це досягнення, ми до нього йшли досить довго”, – зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 17:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетичну інфраструктуру Харківської області майже відновлено після останнього російського ракетного удару, наразі в регіоні діють планові відключення світла, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.".