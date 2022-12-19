Live
  • Понеділок 19.12.2022
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.84
    • 🟢

Ситуація дозволяє іноді уникати планових відключень світла – Синєгубов

Суспільство 17:31   19.12.2022
Олена Нагорна
Ситуація дозволяє іноді уникати планових відключень світла – Синєгубов

Енергетичну інфраструктуру Харківської області майже відновлено після останнього російського ракетного удару, наразі в регіоні діють планові відключення світла, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

“У нас 12 черг. І в середньому десь, якщо брати одне домоволодіння або житлову квартиру, приблизно 4-5 годин на добу у нас немає світла. І навіть ми можемо дозволити собі таке, що в нас планові відключення йдуть, але не кожного разу ми їх застосовуємо, тому що ситуація дозволяє з електроенергією і її генерацією на території Харківської області і, зокрема, міста Харкова. Для нас це досягнення, ми до нього йшли досить довго”, – зазначив Синєгубов.

Читайте також: На Харківщині запроваджено графіки аварійних відключень світла – Укренерго

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

16:33
Терехов: «Наступного року, після перемоги, запалимо ялинку на площі Свободи!»
16:04
9 місяців без світла: У звільнених Циркунах з’явилося електропостачання
15:22
У Харкові 20 грудня метро змінить свою роботу
14:35
Сніг, темрява, війна. Прем’єр Польщі Моравецький показав фото Харкова і Києва
13:49
У Харкові Терехов разом із св. Миколаєм відкрили головну ялинку міста (Відео)

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ситуація дозволяє іноді уникати планових відключень світла – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 17:31;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетичну інфраструктуру Харківської області майже відновлено після останнього російського ракетного удару, наразі в регіоні діють планові відключення світла, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.".