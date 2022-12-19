Ситуация позволяет иногда избегать плановых отключений света — Синегубов
Энергетическая инфраструктура Харьковской области почти восстановлена после последнего российского ракетного удара, сейчас в регионе действуют плановые отключения света, сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.
«У нас 12 очередей. И в среднем где-то, если брать одно домовладение или жилую квартиру, примерно 4-5 часов в сутки у нас нет света. И даже мы можем позволить себе такое, что у нас плановые отключения идут, но не каждый раз мы их применяем, потому что ситуация позволяет с электроэнергией и ее генерацией на территории Харьковской области и, в частности, города Харькова. Для нас это достижение, мы к нему шли достаточно долго», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 17:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетическая инфраструктура Харьковской области почти восстановлена после последнего российского ракетного удара, сейчас в регионе действуют плановые отключения света, сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.".