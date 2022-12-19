На Харьковщине введены графики аварийных отключений света — Укрэнерго

В НЭК «Укрэнерго» сообщили о том, что в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация после ночных и утренних обстрелов и ударов БПЛА.

«Самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и г.Киев», — проинформировала пресс-служба «Укрэнерго».

В компании пояснили, что дополнительные проблемы в энергосистеме вызваны вражескими обстрелами и ударами беспилотников за прошедшие ночь и утро.

«По состоянию на 11.00 19 декабря в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация. Всю ночь вражеские БПЛА пытались прорваться на энергообъекты по всей стране. Благодаря профессиональной работе Воздушных сил обороны враг своей цели в полном объеме не достиг, но, к сожалению, есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры. Подразделения ГСЧС сейчас работают над ликвидацией последствий обстрелов. Там, где это возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы. Также в южном и восточном регионах враг подверг артиллерийскому обстрелу деоккупированные районы, есть повреждения», — сообщили в «Укрэнерго».

По данным компании, приоритетно запитаны объекты критической инфраструктуры.

«Возобновление энергоснабжения бытовым потребителям может занять длительное время», — предупредили энергетики.