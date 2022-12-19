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На Харківщині запроваджено графіки аварійних відключень світла – Укренерго

Суспільство 11:08   19.12.2022
Оксана Горун
На Харківщині запроваджено графіки аварійних відключень світла – Укренерго

У НЕК “Укренерго” повідомили про те, що в енергосистемі України склалася важка ситуація після нічних та ранкових обстрілів та ударів БПЛА.

“Найскладніша ситуація склалася в центральному, східному та дніпровському регіонах. Запроваджено графіки аварійних відключень у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та м.Київ”, – поінформувала пресслужба “Укренерго”.

У компанії пояснили, що додаткові проблеми в енергосистемі викликані ворожими обстрілами та ударами безпілотників за минулу ніч та ранок.

“Станом на 11:00 19 грудня в енергосистемі України склалася важка ситуація. Всю ніч ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні. Завдяки професійній роботі Повітряних сил оборони ворог своєї мети в повному обсязі не досяг, але, на жаль, є кілька влучань в об’єкти інфраструктури. Підрозділи ДСНС зараз працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи. Також в південному та східному регіонах ворог піддав артилерійському обстрілу деокуповані райони, є пошкодження”, – пояснили в “Укренерго”.

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За даними компанії, пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури.

“Відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час”, – попередили енергетики.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2022 в 11:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” повідомили про те, що в енергосистемі України склалася важка ситуація після нічних та ранкових обстрілів та ударів БПЛА".