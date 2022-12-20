Где в Харькове в четверг выключат свет: список улиц
В четверг будет без света часть Холодногорского и Шевченковского районов, сообщили в «Харьковоблэнерго».
Из-за ремонта в четверг, 22 декабря, с 10.00 до 14.00 выключат свет потребителям Холодногорского и Шевченковского районов Харькова, а именно следующие участки:
ул. Большая Афанасьевская, Пащенковская, Кокчетавская, Нежинская, Сириковская, Аграрная, Бородинивская, пер. Динамический, ул. Казахстанская, Лозовская, Товарищеская, пер. Товарищеский, ул. Феодосийская, пер. Альбовский, Андреевский, Башлаевский, ул. Дринова, пер. Винницкий, ул. Шрамко, Измайловская, пер. Кобзарский, Хрустальный, ул. Андреевская, Лозовская, пер. Нежинский, ул. Нежинский, ул. Копыловская, пер. Серафимовича, ул. Сковородиновская, в-д Сковородиновский; пров. Сковородинский, Фастовский, Чистоклетовский, ул. Чистоклетовская;
пров. Инженерный, ул. Клочковская, Космическая, Культуры, пр. Науки, ул. Новгородская, Сухумская, Тобольская, Шекспира, Дорошенковская, Зачепиловская, Карагандинская, Кутузовская, Павла Лебедева, Лопанская, Макаровская, Полярная, Семена Кузнеца, Рудаковская, пер. Белобровский, ул. Ивановская, пер. Ивановский пер. Набережная, ул. Песчаная, пер. Ровно, Рогатинский, Фроловский, ул. Данилевского, Чичибабина, Ромена Роллана, пр. Независимости, ул. Юры Зойфера, Культуры.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 14:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг будет без света часть Холодногорского и Шевченковского районов, сообщили в «Харьковоблэнерго».".