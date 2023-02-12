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Крався узбіччям: п’яний водій на Харківщині привернув увагу поліції

Події 16:37   12.02.2023
Оксана Горун
Крався узбіччям: п’яний водій на Харківщині привернув увагу поліції

Спроба непомітно пробратися узбіччям дороги призвела порушника до результату зовсім протилежного від очікуваного.

“Патрулюючи територію Нововодолазької територіальної громади близько 22-ї години, поблизу с. Вільхуватка, поліцейські офіцери громади помітили, автомобіль ВАЗ 2106, який рухався по узбіччю проїжджої частини, чим привернув увагу поліцейських. Поліцейські зупинили автомобіль та під час спілкування з водієм, виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння”, – повідомили на сторінці поліцейських офіцерів громад у фейсбуці.

Водію запропонували пройти огляд на “Драгері”, й чоловік погодився. У результаті прилад зафіксував результат, який перевищував норму в 10 разів.

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“Щодо водія складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – зазначили в поліції.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2023 в 16:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спроба непомітно пробратися узбіччям дороги призвела порушника до результату зовсім протилежного від очікуваного".