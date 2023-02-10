У Харкові водій BMW пропонував хабар поліції

Про події та правопорушення, зареєстровані у Харкові та області, повідомив начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко.

Серед іншого він поінформував про спробу дати хабар поліціянтам у Харкові.

“В ході патрулювання території Київського району працівники поліції зупинили автомобіль BMW. Під час перевірки документів водій автівки пропонував працівникам поліції неправомірну вигоду. Поліцейські затримали правопорушника та доставили до відділу поліції. Відкрито кримінальне провадження”, – написав Тимошко у фейсбуці.

За його інформацією, минулої доби на блокпостах поліціянти перевірили 3200 транспортних засобів. У регіоні виявили трьох водіїв, які сіли п’яними за кермо.

“За минулу добу співробітники поліції склали три адміністративні матеріали щодо водіїв за керування транспортними засобами у стані сп’яніння”, – зазначив начальник ГУНП у Харківській області.