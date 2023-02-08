Що буде, якщо росіяни підуть в наступ? Повернуться назад в пакетах, – Тимошко
Голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в інтерв’ю виданню “Харьковские известия” прокоментував, чи варто очікувати на новий наступ армії РФ на Харків.
“Що стосується військових дій, коментарі можуть давати лише ЗСУ. І це правильно. Чи можуть росіяни, наприклад піти в наступ? Можуть. Чи можуть наші Збройні сили піти в наступ – також можуть. Що буде, якщо росіяни підуть в наступ? Повернуться назад в пакетах. Будуть утилізовані. Ми віримо в ЗСУ. Чи можемо ми повністю довіряти військовому командуванню нашої держави? Можемо. Це показали саме ці 11 місяців”, – зазначив Тимошко.
Відео: “Харьковские известия”
Він закликав мешканців Харківщини не панікувати з цього приводу, а також зазначив, що з боку правоохоронців ситуація у регіоні є повністю контрольованою.
“Поліція працює в Куп’янському районі, у Дворічанському, у Великобурлуцькому районі, в Боровій, в Ізюмі, у Вовчанську ми присутні. У кожному куточку нашої області. Більше того. Ми працюємо у більш-менш штатному режимі, ми приймаємо заяви, ми реєструємо заяви, розслідуємо кримінальні правопорушення, повідомляємо про підозру тим, хто цього заслуговує, направляємо кримінальні провадження до суду. Це також ми робимо”, — розповів Тимошко.
Він додав, що працівники Нацполіції, СБУ, прокуратури та ДСНС працюють “єдиним фронтом”.
“Чого нам боятися? Ми не повинні нічого боятися. Що чекати від росіян – ми не знаємо, в них туман в голові. Ця нація, цей народ довів, що вони варвари, які прийшли до нас з 11-12 сторіччя – тоді, коли слова мораль і честь, напевно, не дуже знали. Ми переможемо, все буде гаразд”, – заспокоїв голова Нацполіції Харківщини.
Читайте також: “Відіб’ємося” – Терехов прокоментував можливий наступ РФ на Харків
Новини за темою:
Ви читали новину: «Що буде, якщо росіяни підуть в наступ? Повернуться назад в пакетах, – Тимошко»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 22:50;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в інтерв’ю виданню “Харьковские известия” прокоментував, чи варто очікувати на новий наступ армії РФ на Харків.".