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Що буде, якщо росіяни підуть в наступ? Повернуться назад в пакетах, – Тимошко

Політика 22:50   08.02.2023
Елена Нагорная
Що буде, якщо росіяни підуть в наступ? Повернуться назад в пакетах, – Тимошко

Голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в інтерв’ю виданню “Харьковские известия” прокоментував, чи варто очікувати на новий наступ армії РФ на Харків.

“Що стосується військових дій, коментарі можуть давати лише ЗСУ. І це правильно. Чи можуть росіяни, наприклад піти в наступ? Можуть. Чи можуть наші Збройні сили піти в наступ – також можуть. Що буде, якщо росіяни підуть в наступ? Повернуться назад в пакетах. Будуть утилізовані. Ми віримо в ЗСУ. Чи можемо ми повністю довіряти військовому командуванню нашої держави? Можемо. Це показали саме ці 11 місяців”, – зазначив Тимошко.

Відео: “Харьковские известия”

Він закликав мешканців Харківщини не панікувати з цього приводу, а також зазначив, що з боку правоохоронців ситуація у регіоні є повністю контрольованою.

“Поліція працює в Куп’янському районі, у Дворічанському, у Великобурлуцькому районі, в Боровій, в Ізюмі, у Вовчанську ми присутні. У кожному куточку нашої області. Більше того. Ми працюємо у більш-менш штатному режимі, ми приймаємо заяви, ми реєструємо заяви, розслідуємо кримінальні правопорушення, повідомляємо про підозру тим, хто цього заслуговує, направляємо кримінальні провадження до суду. Це також ми робимо”, — розповів Тимошко.

Він додав, що працівники Нацполіції, СБУ, прокуратури та ДСНС працюють “єдиним фронтом”.

“Чого нам боятися? Ми не повинні нічого боятися. Що чекати від росіян – ми не знаємо, в них туман в голові. Ця нація, цей народ довів, що вони варвари, які прийшли до нас з 11-12 сторіччя – тоді, коли слова мораль і честь, напевно, не дуже знали. Ми переможемо, все буде гаразд”, – заспокоїв голова Нацполіції Харківщини.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 22:50;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в інтерв’ю виданню “Харьковские известия” прокоментував, чи варто очікувати на новий наступ армії РФ на Харків.".