Если россияне пойдут в наступление, то вернутся обратно в пакетах — Тимошко

Глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в интервью изданию «Харьковские известия» прокомментировал, стоит ли ожидать нового наступления армии РФ на Харьков.

«Что касается военных действий, комментарии могут давать только ВСУ. И это правильно. Могут ли россияне например пойти в наступление? Могут. Могут ли наши Вооруженные силы пойти в наступление — также могут. Что будет, если россияне пойдут в наступление? Вернутся обратно в пакетах. Будут утилизированы. Мы верим в ВСУ. Можем ли мы полностью доверять военному командованию нашего государства? Можем. Это показали именно эти 11 месяцев», — отметил Тимошко.

Видео: Харьковские известия

Он призвал жителей Харьковщины не паниковать по этому поводу, а также отметил, что со стороны правоохранителей ситуация в регионе является полностью контролируемой.

«Полиция работает в Купянском районе, в Двуречанском, в Великобурлукском районе, в Боровой, в Изюме, в Волчанске мы присутствуем. В каждом уголке нашей области. Более того. Мы работаем в более-менее штатном режиме, мы принимаем заявления, мы регистрируем заявления, расследуем уголовные правонарушения, сообщаем о подозрении тем, кто этого заслуживает, направляем уголовные производства в суд. Это также мы делаем», — рассказал Тимошко.

Он добавил, что работники Нацполиции, СБУ, прокуратуры и ГСЧС работают «единым фронтом».

«Чего нам бояться? Мы не должны ничего бояться. Что ждать от россиян — мы не знаем, у них туман в голове. Эта нация, этот народ доказал, что они варвары, которые пришли к нам из 11-12 века — тогда, когда слова мораль и честь, наверное, не очень знали. Мы победим, все будет хорошо», — успокоил глава Нацполиции Харьковщины.