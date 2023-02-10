В Харькове водитель BMW предлагал взятку полиции
О событиях и правонарушениях, зарегистрированных в Харькове и области, сообщил начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко.
Среди прочего он проинформировал о попытке дать взятку полицейским в Харькове.
«В ходе патрулирования территории Киевского района сотрудники полиции остановили автомобиль BMW. Во время проверки документов водитель автомобиля предлагал работникам полиции неправомерную выгоду. Полицейские задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции. Открыто уголовное производство», — написал Тимошко в facebook.
По его информации, за минувшие сутки на блокпостах полицейские проверили 3200 транспортных средств. В регионе обнаружили трех водителей, которые сели пьяными за руль.
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«За прошедшие сутки сотрудники полиции составили три административных материала в отношении водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения», — отметил начальник ГУНП в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 07:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О событиях и правонарушениях, зарегистрированных в Харькове и области, сообщил начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко".