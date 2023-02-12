Live
  • Воскресенье 12.02.2023
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.38
    • 🟢

Крался по обочине: пьяный водитель на Харьковщине привлек внимание полиции

Происшествия 16:37   12.02.2023
Оксана Горун
Крался по обочине: пьяный водитель на Харьковщине привлек внимание полиции

Попытка незаметно пробраться по обочине дороги привела нарушителя к результату совершенно противоположному от ожидаемого.

«Патрулируя территорию Нововодолажской территориальной громады около 22 часов вблизи с. Ольховатка полицейские офицеры громады заметили автомобиль ВАЗ 2106, который двигался по обочине проезжей части, чем привлек внимание полицейских. Полицейские остановили автомобиль и во время общения с водителем обнаружили у него признаки алкогольного опьянения», — сообщили на странице полицейских офицеров громад в Харьковской области.

Водителю предложили пройти осмотр на  Drager, и мужчина согласился. В результате прибор зафиксировал результат, который превышал норму в 10 раз.

Читайте также: В Харькове водитель BMW предлагал взятку полиции

«В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях», — отметили в полиции.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

16:57
По Харькову разгуливал бесхозный конь. Его поймали полицейские
16:37
Крался по обочине: пьяный водитель на Харьковщине привлек внимание полиции
12:27
Ушла из дома, потому что не хотели покупать мобильный: полиция нашла беглянку
11:32
Били ракетами и РСЗО «Град»: полиция — об обстрелах Харьковщины за сутки
11:39
Опубликованы фото с мест утренних «прилетов» в Харькове

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Крался по обочине: пьяный водитель на Харьковщине привлек внимание полиции»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 16:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попытка незаметно пробраться по обочине дороги привела нарушителя к результату совершенно противоположному от ожидаемого".