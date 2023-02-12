Крался по обочине: пьяный водитель на Харьковщине привлек внимание полиции

Попытка незаметно пробраться по обочине дороги привела нарушителя к результату совершенно противоположному от ожидаемого.

«Патрулируя территорию Нововодолажской территориальной громады около 22 часов вблизи с. Ольховатка полицейские офицеры громады заметили автомобиль ВАЗ 2106, который двигался по обочине проезжей части, чем привлек внимание полицейских. Полицейские остановили автомобиль и во время общения с водителем обнаружили у него признаки алкогольного опьянения», — сообщили на странице полицейских офицеров громад в Харьковской области.

Водителю предложили пройти осмотр на Drager, и мужчина согласился. В результате прибор зафиксировал результат, который превышал норму в 10 раз.

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«В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях», — отметили в полиции.