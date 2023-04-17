Сотні випадків коронавірусу та один – грипу виявили в Харкові за тиждень
З 10 по 16 квітня захворюваність на грип та ГРВІ у Харківській області порівняно з попереднім тижнем знизилася на 7%.
Грип та ГРВІ (з урахуванням Covid-19) діагностували у 3469 осіб, серед яких 953 дитини, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Як зазначають у центрі, зменшилась і кількість ушпиталених, на 14,6%. До лікарень потрапила 251 людина.
Показник захворюваності становить 132,5 на 100 тисяч населення, що не перевищує епідпоріг. Інтенсивність епідпроцесу відповідає низькому рівню. Смертельні випадки від наслідків грипу не зафіксовані.
У Харкові, за даними міськради, грип та ГРВІ діагностували у 1768 осіб, захворюваність знизилася на 11%. Лабораторно підтверджено 659 випадків коронавірусу та один випадок грипу А в дорослого.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 22:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10 по 16 квітня захворюваність на грип та ГРВІ у Харківській області порівняно з попереднім тижнем знизилася на 7%.".