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У Харкові за тиждень майже на чверть зросла захворюваність на грип та ГРВІ

Суспільство 17:44   10.04.2023
Оксана Якушко
У Харкові за тиждень майже на чверть зросла захворюваність на грип та ГРВІ

На грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 3 по 9 квітня захворіли 1966 осіб, з них 26% – діти, повідомила мерія Харкова.

У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 22%. Показник захворюваності становить 139,0 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 66,5% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Госпіталізовано за тиждень  205 осіб, з них 13% – діти до 17 років.

За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, упродовж минулого тижня зареєстровано 752 лабораторно підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 17:44;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 3 по 9 квітня захворіли 1966 осіб, з них 26% – діти, повідомила мерія Харкова.".