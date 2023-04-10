У Харкові за тиждень майже на чверть зросла захворюваність на грип та ГРВІ

На грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 3 по 9 квітня захворіли 1966 осіб, з них 26% – діти, повідомила мерія Харкова.

У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 22%. Показник захворюваності становить 139,0 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 66,5% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Госпіталізовано за тиждень 205 осіб, з них 13% – діти до 17 років.

За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, упродовж минулого тижня зареєстровано 752 лабораторно підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте також: На Харківщині зросла захворюваність на Covid-19, більше людей ушпиталено