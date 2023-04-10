У Харкові за тиждень майже на чверть зросла захворюваність на грип та ГРВІ
На грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 3 по 9 квітня захворіли 1966 осіб, з них 26% – діти, повідомила мерія Харкова.
У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 22%. Показник захворюваності становить 139,0 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 66,5% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
Госпіталізовано за тиждень 205 осіб, з них 13% – діти до 17 років.
За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, упродовж минулого тижня зареєстровано 752 лабораторно підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 17:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 3 по 9 квітня захворіли 1966 осіб, з них 26% – діти, повідомила мерія Харкова.".