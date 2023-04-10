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В Харькове за неделю почти на четверть выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Общество 17:44   10.04.2023
Оксана Якушко
В Харькове за неделю почти на четверть выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 3 по 9 апреля заболели 1966 человек, из них 26% — дети, сообщила мэрия Харькова.

По сравнению с прошлой неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 22%. Показатель заболеваемости составляет 139,0 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 66,5%, что соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса.

Госпитализированы за неделю 205 человек, из них 13% – дети до 17 лет.

По информации Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней, за прошедшую неделю зарегистрировано 752 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 17:44;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 3 по 9 апреля заболели 1966 человек, из них 26% — дети, сообщила мэрия Харькова.".