В Харькове за неделю почти на четверть выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 3 по 9 апреля заболели 1966 человек, из них 26% — дети, сообщила мэрия Харькова.
По сравнению с прошлой неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 22%. Показатель заболеваемости составляет 139,0 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 66,5%, что соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса.
Госпитализированы за неделю 205 человек, из них 13% – дети до 17 лет.
По информации Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней, за прошедшую неделю зарегистрировано 752 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 17:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 3 по 9 апреля заболели 1966 человек, из них 26% — дети, сообщила мэрия Харькова.".