Сотни случаев коронавируса и один — гриппа выявили в Харькове за неделю

С 10 по 16 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ в Харьковской области в сравнении с предыдущей неделей снизилась на 7%.

Грипп и ОРВИ (с учетом Covid-19) диагностировали у 3469 человек, среди которых 953 ребенка, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.

Как отмечают в центре, уменьшилось и количество госпитализированных, на 14,6%. В больницы попал 251 человек.

Показатель заболеваемости составляет 132,5 на 100 тысяч населения, что не превышает эпидпорог. Интенсивность эпидпроцесса соответствует низкому уровню. Летальные случаи от последствий гриппа не зафиксированы.

В Харькове, по данным горсовета, грипп и ОРВИ диагностировали у 1768 человек, заболеваемость снизилась на 11%. Лабораторно подтверждены 659 случаев коронавируса и один случай гриппа А у взрослого.

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