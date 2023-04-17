Сотни случаев коронавируса и один — гриппа выявили в Харькове за неделю
С 10 по 16 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ в Харьковской области в сравнении с предыдущей неделей снизилась на 7%.
Грипп и ОРВИ (с учетом Covid-19) диагностировали у 3469 человек, среди которых 953 ребенка, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.
Как отмечают в центре, уменьшилось и количество госпитализированных, на 14,6%. В больницы попал 251 человек.
Показатель заболеваемости составляет 132,5 на 100 тысяч населения, что не превышает эпидпорог. Интенсивность эпидпроцесса соответствует низкому уровню. Летальные случаи от последствий гриппа не зафиксированы.
В Харькове, по данным горсовета, грипп и ОРВИ диагностировали у 1768 человек, заболеваемость снизилась на 11%. Лабораторно подтверждены 659 случаев коронавируса и один случай гриппа А у взрослого.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 22:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10 по 16 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ в Харьковской области в сравнении с предыдущей неделей снизилась на 7%.".