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Під Харковом безкоштовно видаватимуть картоплю

Суспільство 10:59   09.05.2023
Олена Нагорна
Під Харковом безкоштовно видаватимуть картоплю

У місті Дергачі Харківської області всім охочим місцевим жителям та ВПО будуть безкоштовно видавати посадкову картоплю. Одна сім’я може отримати не більш як 50 кілограмів.

Про це пише в Telegram начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

“Посадкова бульба оброблена спеціальним розчином, вживати її категорично заборонено. Ті, хто вже отримав подібну допомогу, не зможуть отримати картоплю повторно”, – наголошує Задоренко.

Видача здійснюватиметься у Дергачівському гуманітарному штабі з 9:00 до 15:00 з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 12:00 у суботу. При собі потрібно мати документ про посвідчення особи з пропискою, довідкою про фактичне місце проживання або ВПО на території Дергачівської громади.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 10:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Дергачі Харківської області всім охочим місцевим жителям та ВПО будуть безкоштовно видавати посадкову картоплю. Одна сім’я може отримати не більш як 50 кілограмів.".