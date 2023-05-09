Під Харковом безкоштовно видаватимуть картоплю

У місті Дергачі Харківської області всім охочим місцевим жителям та ВПО будуть безкоштовно видавати посадкову картоплю. Одна сім’я може отримати не більш як 50 кілограмів.

Про це пише в Telegram начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

“Посадкова бульба оброблена спеціальним розчином, вживати її категорично заборонено. Ті, хто вже отримав подібну допомогу, не зможуть отримати картоплю повторно”, – наголошує Задоренко.

Видача здійснюватиметься у Дергачівському гуманітарному штабі з 9:00 до 15:00 з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 12:00 у суботу. При собі потрібно мати документ про посвідчення особи з пропискою, довідкою про фактичне місце проживання або ВПО на території Дергачівської громади.