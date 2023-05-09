Под Харьковом будут бесплатно выдавать картофель

В городе Дергачи Харьковской области всем желающим местным жителям и ВПЛ будут бесплатно выдавать посадочный картофель. Одна семья может получить не более 50 килограммов.

Об этом пишет в Telegram начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Посадочная картошка обработана специальным раствором, употреблять ее категорически запрещено. Те, кто уже получил подобную помощь, не смогут получить картофель повторно», — отмечает Задоренко.

Выдача будет осуществляться в Дергачевском гуманитарном штабе с 9:00 до 15:00 с понедельника по пятницу, с 9:00 до 12:00 в субботу. При себе нужно иметь документ об удостоверении личности с пропиской, справкой о фактическом месте проживания или ВПЛ на территории Дергачевской громады.