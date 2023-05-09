Под Харьковом будут бесплатно выдавать картофель
Фото: Вячеслав Задоренко
В городе Дергачи Харьковской области всем желающим местным жителям и ВПЛ будут бесплатно выдавать посадочный картофель. Одна семья может получить не более 50 килограммов.
Об этом пишет в Telegram начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
«Посадочная картошка обработана специальным раствором, употреблять ее категорически запрещено. Те, кто уже получил подобную помощь, не смогут получить картофель повторно», — отмечает Задоренко.
Выдача будет осуществляться в Дергачевском гуманитарном штабе с 9:00 до 15:00 с понедельника по пятницу, с 9:00 до 12:00 в субботу. При себе нужно иметь документ об удостоверении личности с пропиской, справкой о фактическом месте проживания или ВПЛ на территории Дергачевской громады.
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2023 в 10:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Дергачи Харьковской области всем желающим местным жителям и ВПЛ будут бесплатно выдавать посадочный картофель. Одна семья может получить не более 50 килограммов.".