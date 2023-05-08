День Красного Креста: что сделала организация для жителей Харьковщины (сюжет)

8 мая в мире отмечают Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Харьковская областная организация Общества Красного Креста с первого дня полномасштабного вторжения РФ активизировала свою деятельность в оказании помощи тем, кто пострадал от действий оккупантов в регионе. Харьковские волонтеры ежедневно осуществляли 1200 доставок гуманитарной помощи и за все время эвакуировали более 27 тысяч человек.

На Харьковщине действуют 12 местных организаций Общества Красного Креста, в которых задействованы более 600 волонтеров и сотрудников разных направлений, рассказывает председатель областной организации Общества Красного Креста Константин Башкиров.

«Такая огромная армия — на полную занятость. Больше года войны», — говорит он.

С марта 2022 года на базе организации действует колл-центр. Ежедневно более 20 специалистов принимали около 2 тысяч звонков от граждан. Всего за более чем год 3,5 миллиона человек в Харькове и области получили гуманитарную помощь от Общества Красного Креста.

«Логистический центр отрабатывал. И 1200 доставок в марте-месяце было по городу Харькову, который очень сильно был под обстрелами. Это Северная Салтовка, Рогань, Пятихатки. 1200 доставок людям в руки в день», — вспоминает Башкиров.

С мая 2022 года волонтеры областной организации ОККУ эвакуировали более 27 тысяч человек.

«Начиная с печенежского направления и сегодня купянское. Всего нами скоординирована при штабе Харьковской областной военной администрации эвакуация более чем 50 тысяч человек», — добавляет Башкиров.