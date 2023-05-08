День Червоного Хреста: що зробила організація для жителів Харківщини (сюжет)

8 травня у світі відзначають Міжнародний день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Харківська обласна організація Товариства Червоного Хреста з першого дня повномасштабного вторгнення рф активізувала свою діяльність у наданні допомоги тим, хто постраждав від дій окупантів у регіоні. Харківські волонтери щодня здійснювали 1200 доставок гуманітарної допомоги та за весь час евакуювали понад 27 тисяч осіб.

На Харківщині діють 12 місцевих організацій Товариства Червоного Хреста, в яких задіяні понад 600 волонтерів та співробітників різних напрямків, розповідає голова обласної організації Товариства Червоного Хреста Костянтин Башкіров.

«Така величезна армія – на повну зайнятість. Понад рік війни», – каже він.

З березня 2022 року на базі організації діє колцентр. Щодня понад 20 спеціалістів приймали близько 2 тисяч дзвінків від громадян. Загалом за понад рік більше ніж 3,5 людей в Харкові та області отримали гуманітарну допомогу від Товариства Червоного Хреста.

«Логістичний центр відпрацьовував. І 1200 доставок в березні-місяці було по місту Харкову, який дуже сильно був під обстрілами. Це Північна Салтівка, це Рогань, це П’ятихатки. 1200 доставок людям в руки на день», – згадує Башкіров.

З травня 2022 року волонтери обласної організації ТЧХУ евакуювали понад 27 тисяч людей.

«Починаючи з Печенізького напрямку і сьогодні Куп’янський. Усього нами скоординовано при штабі Харківської обласної військової адміністрації евакуацію більш ніж 50 тисяч людей», – додає Башкіров.