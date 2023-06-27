Завтра трамвай у Харкові тимчасово змінить маршрут
Завтра, 28 червня, з 9:00 до 16:00 не ходитиме трамвай №3 по вул. Полтавський шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютіно», повідомили у Департаменті інфраструктури.
Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.
У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».
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Ви читали новину: «Завтра трамвай у Харкові тимчасово змінить маршрут»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 17:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 28 червня, з 9:00 до 16:00 не ходитиме трамвай №3 по вул. Полтавський шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютіно», повідомили у Департаменті інфраструктури.".