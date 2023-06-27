Live
  • Вівторок 27.06.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.92
    • 🟢

Завтра трамвай у Харкові тимчасово змінить маршрут

Суспільство 17:21   27.06.2023
Оксана Якушко
Завтра трамвай у Харкові тимчасово змінить маршрут

Завтра, 28 червня, з 9:00 до 16:00 не ходитиме трамвай №3 по вул. Полтавський шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютіно», повідомили у Департаменті інфраструктури.

Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

Читайте також: Завтра тролейбуси №3, 6, 19, 35 у Харкові тимчасово змінять маршрут

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Стоматологи з Литви і Швейцарії у Козачій Лопані на Харківщині зуби лікували
Стоматологи з Литви і Швейцарії у Козачій Лопані на Харківщині зуби лікували
27.06.2023
У Харкові облаштовують майданчики для сміттєвих контейнерів
У Харкові облаштовують майданчики для сміттєвих контейнерів
27.06.2023
Терехов: Найгірша ситуація у Харкові – з протирадіаційними укриттями
Терехов: Найгірша ситуація у Харкові – з протирадіаційними укриттями
27.06.2023
Буде гучно: на Харківщині планують два підриви
Буде гучно: на Харківщині планують два підриви
27.06.2023
У Харкові трьох комунальників оштрафували за премію начальника
У Харкові трьох комунальників оштрафували за премію начальника
27.06.2023
На Харківщині планують привести в готовність усі 4265 укриттів – Синєгубов
На Харківщині планують привести в готовність усі 4265 укриттів – Синєгубов
27.06.2023

Новини за темою:

17:03
У Харкові облаштовують майданчики для сміттєвих контейнерів
16:11
«Стосовно Харкова та Пушкіна – давня історія» – Синєгубов про вивіску театру
16:05
На Харківщині планують привести в готовність усі 4265 укриттів – Синєгубов
15:30
Терехов: Найгірша ситуація у Харкові – з протирадіаційними укриттями
15:08
Терехов звільнив відповідального за укриття, ще один чиновник отримав догану

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Завтра трамвай у Харкові тимчасово змінить маршрут»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 17:21;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 28 червня, з 9:00 до 16:00 не ходитиме трамвай №3 по вул. Полтавський шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютіно», повідомили у Департаменті інфраструктури.".