Безплатний прихисток для евакуйованих маломобільних людей обладнали в Харкові

У Харкові одне з офісних приміщень переобладнали під шелтер для представників маломобільних груп населення та людей з інвалідністю. Його облаштування коштувало міжнародним донорам понад мільйон гривень. Шелтер має 34 койкомісця і буде працювати 24/7. Він має всі параметри доступності. Перших евакуйованих тут почнуть приймати 27 липня.

Галина Харламова, голова громадської організації “Волонтер 68”

Люди будуть перебувати тут від кількох днів до кількох тижнів. У середньому, ми так розуміємо, від тижня до двох тижнів. Для того, щоб відновити якісь виплати, документи і щоб потім можна було їхати далі.

Тепер в Україні є два такі спеціалізовані шелтери – у Дніпрі та Харкові.

Ярослав Корнієнко, координатор евакуаційного напрямку БФ «Восток SOS»

Це наразі другий шелтер у країні, призначений для тимчасового прихистку людей з обмеженою мобільністю. Він географічно служитиме для розташування людей, евакуйованих з Харківської області та півночі Луганської області. Ми всі очікуємо деокупацію таких місць, як Кремінна, Сватове тощо. І цей шелтер – це стратегічно важливий об’єкт для евакуації людей з обмеженою мобільністю.

Створення шелтеру є одним з елементів евакуаційних заходів. Раніше розміщенням маломобільних людей було проблемою.

Галина Харламова, голова громадської організації “Волонтер 68”

Наша організація займається евакуацією маломобільних з перших днів війни. Перший наш вагон бабусь, як ми сміємося, ми відправили у середині березня 2022 року. І вже з того періоду була проблема, де робити накопичення цих людей. Тому що зносити їх одразу з поверхів і класти у вагон – це була проблема. Це по перше. А коли пішла вже хвиля звільнення Харківської області, то стала проблема вивозу людей маломобільних, літніх людей, людей, котрі мають якісь певні виклики зі здоров’ям. І розміщувати у Харкові. Лікарні переповнені, геріатричні заклади переповнені. І тому куди їх везти? І в нас вже з того року з осені була ідея, що треба якесь місце, де їх брати та тимчасово розміщувати. Щоб лікарі їх обстежили. Підлікувати й далі відправляти. Щоб вони могли поїхати далі на захід України. Для того, щоб там бути в безпеці.

Відкриття шелтеру відбулося за фінансової підтримки міжнародних донорів. Облаштування коштувало понад мільйон гривень.

Валерія Кошеленко, координаторка з розселення маломобільних людей БФ «Восток SOS»

Меблі, функціональні ліжка, постільна білизна, тумбочки. Повністю щоб це приміщення було придатне для життя.

Відкриття шелтеру дозволить людям з інвалідністю та людям похилого віку виїжджати з небезпечних населених пунктів.

Ярослав Корнієнко, координатор евакуаційного напрямку БФ «Восток SOS»

В організації «Волонтер 68», яка функціонувала в Харкові та робила те ж саме що і ми – евакуйовували людей з обмеженою мобільністю, була низка проблем, з якою стикалися і ми. Це неможливість тимчасово розташувати людей, якщо людині не потрібна лікарня, а потрібен виключно догляд. То нема установи, яка б притримала цю людину тимчасово. Поки ми можемо знайти їй довгострокове місце, зайнятися її документами, якщо вони не в порядку. Доглядати за цією людиною, опікуватися нею.

Шелтер працює 24/7. Він має всі параметри доступності: без порогів, пандус, переобладнані душова та туалет.

Галина Харламова, голова громадської організації “Волонтер 68”

Тут знаходиться десять кімнат, загалом 34 койко-місця. Тут пандус є, але тут немає порогів. Тут повністю весь простір, усі ті кімнати, плюс ванна кімната, плюс туалет – усе в одному рівні. Тобто тут спокійно може переміщатися людина або на візочку, або з ходунками, або людина, котра користується ролерами. Тобто тут взагалі немає бар’єрів.

Нерідко маломобільних людей евакуюють без паспортів і посвідчень. У шелтері їм допоможуть відновити документи.

Галина Харламова, голова громадської організації “Волонтер 68”

Коли людина потрапляє у ланцюжок евакуації, дуже часто буває така, на жаль, картина. Був «приліт» у хату або були якісь інші дії з майном цієї людини. І в неї взагалі немає документів. Друге. Коли людина була в окупації і вона виїздить, у неї не в порядку пенсійні виплати і всі інші. Тому що вона була на непідконтрольній території і, звісно, вона не мала відносин з державою. Їй треба це відновити. Усе це відновити значно простіше у тій області, у котрій людина мешкала. Тому, якщо ці люди, котрі мешкали у Харківській області (це, наприклад, Вовчанський район або Куп’янський район), то простіше це зробити у Харкові.

Багато маломобільних людей самотні. У шелтері їм дадуть змогу отямитися.

Валерія Кошеленко, координаторка з розселення маломобільних людей БФ «Восток SOS»

Вони приїжджають без пенсійного посвідчення, без паспорта, без ідентифікаційного коду. Ми завдяки цьому шелтеру будемо ці документи відновлювати. Бо, наприклад, на постійне поселення у геріатричні пансіонати, комунальні установи потрібен весь пакет документів.