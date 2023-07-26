Бесплатный приют для эвакуированных маломобильных людей оборудовали в Харькове

В Харькове одно из офисных помещений переоборудовали под шелтер для представителей маломобильных групп населения и людей с инвалидностью. Его обустройство стоило международным донорам более миллиона гривен. Шелтер имеет 34 койко-места и будет работать 24/7. Он имеет все параметры доступности. Первых эвакуированных здесь начнут принимать 27 июля.

Галина Харламова, председатель общественной организации «Волонтер 68»

Люди будут находиться здесь от нескольких дней до нескольких недель. В среднем, от недели до двух недель. Для того чтобы восстановить какие-то выплаты, документы и чтобы потом можно было ехать дальше.

Теперь в Украине есть два таких специализированных шелтера — в Днепре и Харькове.

Ярослав Корниенко, координатор эвакуационного направления БФ «Восток SOS»

Он географически будет служить для размещения людей, эвакуированных из Харьковской области и севера Луганской области. Мы все ожидаем деоккупацию таких мест, как Кременная, Сватово и тому подобное. И этот шелтер — это стратегически важный объект для эвакуации людей с ограниченной мобильностью.

Ранее размещением маломобильных людей было проблемой.

Галина Харламова, председатель общественной организации «Волонтер 68»

Наша организация занимается эвакуацией маломобильных людей с первых дней войны. Первый наш вагон бабушек, как мы смеемся, мы отправили в середине марта 2022 года. И уже с того периода была проблема, где делать накопление этих людей. Потому что сносить их сразу с этажей и класть в вагон — это была проблема. Это, во-первых. А когда пошла уже волна освобождения Харьковской области, то стала проблема вывоза людей маломобильных, пожилых людей, людей, которые имеют какие-то определенные вызовы со здоровьем. И размещать в Харькове. Больницы переполнены, гериатрические учреждения переполнены. Куда их везти? И у нас уже с того года с осени была идея, что надо какое-то место, где их брать и временно размещать. Чтобы врачи их обследовали. Подлечить и дальше отправлять. Чтобы они могли поехать дальше на запад Украины. Для того, чтобы там быть в безопасности.

Открытие шелтера состоялось при финансовой поддержке международных доноров. Обустройство стоило более миллиона гривен.

Валерия Кошеленко, координатор по расселению маломобильных людей БФ «Восток SOS»

Мебель, функциональные кровати, постельное белье, тумбочки. Полностью чтобы это помещение было пригодно для жизни.

Открытие шелтера позволит людям с инвалидностью и пожилым людям выезжать из опасных населенных пунктов.

Ярослав Корниенко, координатор эвакуационного направления БФ «Восток SOS»

В организации «Волонтер 68», которая функционировала в Харькове и делала то же самое что и мы, эвакуировала людей с ограниченной мобильностью, был ряд проблем, с которыми сталкивались и мы. Это невозможность временно разместить людей, если человеку не нужна больница, а нужен исключительно уход. То нет учреждения, которое бы придержало этого человека временно. Пока мы можем найти ему долгосрочное место, заняться его документами, если они не в порядке. Ухаживать за этим человеком, заботиться о нем.

Шелтер работает 24/7. Он имеет все параметры доступности.

Галина Харламова, председатель общественной организации «Волонтер 68»

Здесь находится десять комнат, всего 34 койко-места. Здесь пандус есть, но здесь нет порогов. Здесь полностью все пространство, все те комнаты, плюс ванная комната, плюс туалет — все на одном уровне. То есть здесь спокойно может перемещаться человек или на коляске, или с ходунками, или человек, который пользуется роллерами. То есть здесь вообще нет барьеров.

Нередко маломобильных людей эвакуируют без паспортов и удостоверений. В шелтере им помогут восстановить документы.

Галина Харламова, председатель общественной организации «Волонтер 68»

Когда человек попадает в цепочку эвакуации, очень часто бывает такая, к сожалению, картина. Был «прилет» в дом или были какие-то другие действия с имуществом этого человека. И у него вообще нет документов. Второе. Когда человек был в оккупации и он выезжает, у него не в порядке пенсионные выплаты и все остальные. Потому что он был на неподконтрольной территории и, конечно, он не имел отношений с государством. Ему надо это восстановить. Все это восстановить значительно проще в той области, в которой человек жил. Поэтому, если эти люди, которые жили в Харьковской области (это, например, Волчанский район или Купянский район), то проще это сделать в Харькове.

Многие маломобильные люди одиноки. В шелтере им дадут возможность прийти в себя.

Валерия Кошеленко, координатор по расселению маломобильных людей БФ «Восток SOS»

Они приезжают без пенсионного удостоверения, без паспорта, без идентификационного кода. Мы благодаря этому шелтеру будем эти документы восстанавливать. Потому что, например, на постоянное поселение в гериатрические пансионаты, коммунальные учреждения нужен весь пакет документов.