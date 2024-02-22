Терехов повідомив, як у Харкові ліквідовують наслідки витоку нафтопродуктів
Мер Харкова Ігор Терехов розповів про ліквідацію наслідків удару російських «шахедів» 9 лютого по нафтобазі в Немишлянському районі.
«Важка ситуація, але ми працюємо кожного дня. Ми сьогодні згортаємо ґрунт, вивозимо цей ґрунт, засипаємо новий ґрунт, обладнуємо там дороги. Крім цього, ми відкачали всі ще «нечистоти» з колодязів, колекторів, і це все вже зроблено. Річка Немишля, ми теж працюємо над цим, щоб була делокалізація. Взяли зробили синтепоновий валік і виловлюємо все це. Дуже велике забруднення», – сказав Терехов.
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Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов розповів про ліквідацію наслідків удару російських «шахедів» 9 лютого по нафтобазі в Немишлянському районі.".