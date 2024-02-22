Терехов сообщил, как в Харькове ликвидируют последствия утечки нефтепродуктов
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ликвидации последствий удара российских «шахедов» 9 февраля по нефтебазе в Немышлянском районе.
«Трудная ситуация, но мы работаем каждый день. Мы сегодня сворачиваем почву, вывозим эту почву, засыпаем новую почву, оборудуем там дороги. Кроме того, мы откачали все «нечистоты» из колодцев, коллекторов, и это все уже сделано. Река Немышля, мы тоже работаем над этим, чтобы была делокализация. Взяли сделали синтапоновый валик и вылавливаем все это. Очень большое загрязнение», — сказал Терехов.
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 14:17;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ликвидации последствий удара российских «шахедов» 9 февраля по нефтебазе в Немышлянском районе.".