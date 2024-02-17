В Харькове после разлива нефтепродуктов будут заменять слой почвы — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ликвидации последствий удара российских «шахедов» по нефтебазе в Немышлянском районе.

«К сожалению, мы имеем очень серьезные последствия этих обстрелов, потому что была утечка нефтепродуктов с нефтебазы. Примерно хранившиеся там 3000 тонн разлились. Нам удалось локализовать ситуацию по предотвращению утечки нефтепродуктов в реку Немышля. И сегодня благодаря нашим коммунальным предприятиям, благодаря работе ГСЧС, эта ситуация локализована. Но что касается построек, что касается участков (а там частный сектор), там очень много сегодня нам нужно будет работать, чтобы локализовать эти ужасающие последствия. Только за вчера мы вывезли примерно 60 кубов нефтепродуктов, мы будем сворачивать почву и засыпать новую почву. Кроме этого, мы засыпаем песок, засыпаем опилки, мы покупаем соответствующие химреактивы, которые локализуют эти последствия», — рассказал Терехов в эфире нацмарафона.

Он еще раз заверил, что на качество водопроводной воды в Харькове разлив нефтепродуктов не повлиял. Вода, которая идет из-под кранов у харьковчан, безопасна. Также мэр подчеркнул, что предоставление всех коммунальных услуг после «прилета» уже восстановили.