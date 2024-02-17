У Харкові після розливу нафтопродуктів замінятимуть шар ґрунту – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов розповів про ліквідацію наслідків удару російських “шахедів” по нафтобазі в Немишлянському районі.
“На жаль, ми маємо дуже серйозні наслідки цих обстрілів, бо був витік нафтопродуктів з нафтобази. Приблизно 3000 тонн, які зберігалися там, вони витекли та розливалися. Нам вдалося локалізувати ситуацію щодо унеможливлення витоку нафтопродуктів у річку Немишля. І сьогодні завдяки нашим комунальним підприємствам, завдяки роботі ДСНС ця ситуація локалізована. Але що стосується будівель, що стосується ділянок (а там приватний сектор), то там дуже багато сьогодні нам потрібно зробити, щоб локалізувати ці жахливі наслідки. Хочу сказати, що тільки за вчора ми вивезли приблизно 60 кубів нафтопродуктів, ми будемо згортати ґрунт і засипати новий ґрунт. Крім цього, ми засипаємо пісок, ми засипаємо тирсу, ми купуємо відповідні хімреактиви, які локалізують ці наслідки“, – розповів Терехов в етері нацмарафону.
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Він ще раз запевнив, що на якість водопровідної води в Харкові розлив нафтопродуктів не вплинув. Вода, що йде з-під кранів у харків’ян, є безпечною. Також мер наголосив, що надання всіх комунальних послуг після “прильоту” вже відновили.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: немышля, нефтепродукты, новини Харкова, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 15:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов розповів про ліквідацію наслідків удару російських “шахедів” по нафтобазі в Немишлянському районі".