Нафтопродукти в річках: Синєгубов збирав комісію з НС, що з питною водою

Харківщина чекає на додаткові 150 метрів бонових загороджень для встановлення на річках, які були забруднені нафтопродуктами внаслідок ударів “шахедів” по базі ПММ 9 лютого. Також мають надійти 2 тонни сорбентів.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов за підсумками засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Синєгубов нагадав, що, за попередніми підрахунками, збитки, завдані водним ресурсам, склали не менше ніж 30 мільйонів гривень. У межах ліквідації наслідків витоку нафтопродуктів бонові загородження встановили на п’яти локаціях рік у Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах. Застосовуються сорбенти, якими очищають воду.

“У басейні річки Сіверський Донець постійно проводиться моніторинг стану поверхневих вод. Усі показники в нормі. Загроза для споживачів питної води – відсутня“, – наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала майже 4 тисячі м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.

За даними облпрокуратури, паливо потрапило в річку Немишля, яка протікає територією Харкова, і надалі впадає у річки Харків, Лопань та Уди. Облуправління Держекоінспекції обстежує ці річки та відбирає проби води. 14 лютого на річках Немишля, Лопань, Уди та Сіверський Донець почали встановлювати бонові загородження. За даними КП «Харківводоканал», витік палива не вплинув на якість водопровідної води у Харкові. При цьому мешканців Немишлі закликали поки не вживати воду з джерел та свердловин.