Нефтепродукты в реках: Синегубов собирал комиссию по ЧС, что с питьевой водой

Харьковщина ожидает дополнительные 150 метров боновых заграждений для установки на реках, которые были загрязнены нефтепродуктами в результате ударов «Шахедов» по базе ГСМ 9 февраля. Также должны поступить 2 тонны сорбентов.

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Синегубов напомнил, что, по предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный водным ресурсам, составил не менее 30 миллионов гривен. В рамках ликвидации последствий утечки нефтепродуктов боновые заграждения установили на пяти локациях рек в Харьковском, Чугуевском и Изюмском районах. Применяются сорбенты, которыми очистят воду.

«В бассейне реки Северский Донец постоянно проводится мониторинг состояния поверхностных вод. Все показатели в норме. Угроза для потребителей питьевой воды — отсутствует», — подчеркнул Синегубов.

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.

По данным облпрокуратуры, топливо попало в реку Немышля, которая протекает по территории Харькова, и в дальнейшем впадает в реки Харьков, Лопань и Уды. Облуправление Госэкоинспекции обследует эти реки и отбирает пробы воды. 14 февраля на реках Немышля, Лопань, Уды и Северский Донец начали устанавливать боновые заграждения. По данным КП «Харьковводоканал», утечка топлива в реки региона не повлияла на качество водопроводной воды в Харькове. При этом жителей Немышли призвали пока не употреблять воду из источников и скважин.