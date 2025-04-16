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Дым над Немышлей в Харькове: спасатели еще тушат огонь, что горит (фото)

Происшествия 19:09   16.04.2025
Елена Нагорная
Дым над Немышлей в Харькове: спасатели еще тушат огонь, что горит (фото)

Фото и видео густого дыма над Немышлянским районом ранее распространили в соцсетях.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что сообщение о возгорании сухой травы и камыша неподалеку от частного сектора поступило около 16 часов. Площадь пожара составила более 2 гектаров.

В 18:25 огонь локализовали. К тушению привлечены пять отделений ГСЧС и пять единиц коммунальной техники города.

Пожар в Немышлянском районе Харькова 16 апреля 2025 года

Пожар в Немышлянском районе Харькова 16 апреля 2025 года

Пожар в Немышлянском районе Харькова 16 апреля 2025 года

Чрезвычайники призывают не сжигать сухую растительность, ведь это не только вредит окружающей среде, но и может привести к масштабным пожарам и угрожать жизни и здоровью людей.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 19:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото и видео густого дыма над Немышлянским районом ранее распространили в соцсетях.".