Дым над Немышлей в Харькове: спасатели еще тушат огонь, что горит (фото)

Фото и видео густого дыма над Немышлянским районом ранее распространили в соцсетях.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что сообщение о возгорании сухой травы и камыша неподалеку от частного сектора поступило около 16 часов. Площадь пожара составила более 2 гектаров.

В 18:25 огонь локализовали. К тушению привлечены пять отделений ГСЧС и пять единиц коммунальной техники города.

Чрезвычайники призывают не сжигать сухую растительность, ведь это не только вредит окружающей среде, но и может привести к масштабным пожарам и угрожать жизни и здоровью людей.