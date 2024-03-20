У метро та вишах Харкова допомагатимуть школярам визначитися з вибором
Акцію “Харківські університети – формула вибору” проведуть для старшокласників. Заходи відбуватимуться з 25 по 29 березня у приміщеннях метрополітену та на базі вишів.
Як повідомляє пресслужба міськради, учні 10-11 класів матимуть змогу взяти участь в експериментах, вікторинах, конкурсах, тестуванні комп’ютерних ігор. Школярі також відвідають майстер-класи, заняття у Школі лідерства, тренінги та ярмарки.
Загалом до проєкту приєдналися 12 вишів:
– Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
– Національний фармацевтичний університет;
– Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
– Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
– Український державний університет залізничного транспорту;
– Харківський національний університет радіоелектроніки;
– Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
– Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
– Харківський національний медичний університет;
– Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;
– Харківський національний університет «Харківський політехнічний інститут»;
– Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 21:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Акцію “Харківські університети – формула вибору” проведуть для старшокласників".