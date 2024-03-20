У метро та вишах Харкова допомагатимуть школярам визначитися з вибором

Акцію “Харківські університети – формула вибору” проведуть для старшокласників. Заходи відбуватимуться з 25 по 29 березня у приміщеннях метрополітену та на базі вишів.

Як повідомляє пресслужба міськради, учні 10-11 класів матимуть змогу взяти участь в експериментах, вікторинах, конкурсах, тестуванні комп’ютерних ігор. Школярі також відвідають майстер-класи, заняття у Школі лідерства, тренінги та ярмарки.

Загалом до проєкту приєдналися 12 вишів:

– Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

– Національний фармацевтичний університет;

– Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

– Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

– Український державний університет залізничного транспорту;

– Харківський національний університет радіоелектроніки;

– Харківський національний автомобільно-дорожній університет;

– Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

– Харківський національний медичний університет;

– Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;

– Харківський національний університет «Харківський політехнічний інститут»;

– Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.