Чи розмовляють школярі Харківщини українською: дані дослідження

Фахівці Державної служби якості освіти провели “мовне дослідження” у Харківській області. Що повідомили в анкетах школярі, розповіла начальниця обласного управління служби Світлана Вольянська.

Школярів, а також їхніх батьків та вчителів опитували за допомогою онлайн-анкетування у 2023 році. Дослідженням охопили 1433 учасники освітнього процесу (у тому числі – 705 старшокласників) у 16 ​​громадах Харківщини, повідомила Вольянська “Слобідському краю”. У Харківській міській громаді анкетування не проходило, але їм охопили мешканців найближчих міст – Чугуєва, Дергачів, Змієва, Мерефи тощо.

За даними дослідження, поза школою (вдома та в колі друзів) виключно українською мовою спілкуються лише 10-11% старшокласників із сіл Харківської області та 6-7% – із міст. При цьому 35-38% школярів спілкуються однаково українською та російською мовами. А 6% старшокласників взагалі відзначили упереджене ставлення свого оточення до української мови.

При цьому в соцмережах 41% юних учасників опитування спілкується українською мовою, а 57% споживають лише україномовний чи переважно україномовний контент. За рік ці показники суттєво зросли: у 2022-му вони були відповідно 17% та 48%.

Мовна ситуація під час уроків змінюється радикально. За спостереженнями вчителів, більшість учнів спілкуються лише українською – як із викладачами, так і між собою. Під час перерв 43% учнів спілкуються між собою лише українською (у 2022 році таких було лише 11%). Тільки 4% старшокласників повідомили, що на перервах спілкуються російською (2022-го цей показник був 28%).

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Більшість батьків школярів заявили в анкетах, що спілкуються з дітьми вдома та з колегами на роботі українською. 21% опитаних батьків спілкується як українською, так і російською, а близько 10% зізналися, що використовують переважно російську.

Загалом 93% вчителів, 84% старшокласників та 84% батьків вважають українську мову рідною. Це на 10–11% більше у порівнянні з 2022 роком.