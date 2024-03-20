Чи розмовляють школярі Харківщини українською: дані дослідження
Фахівці Державної служби якості освіти провели “мовне дослідження” у Харківській області. Що повідомили в анкетах школярі, розповіла начальниця обласного управління служби Світлана Вольянська.
Школярів, а також їхніх батьків та вчителів опитували за допомогою онлайн-анкетування у 2023 році. Дослідженням охопили 1433 учасники освітнього процесу (у тому числі – 705 старшокласників) у 16 громадах Харківщини, повідомила Вольянська “Слобідському краю”. У Харківській міській громаді анкетування не проходило, але їм охопили мешканців найближчих міст – Чугуєва, Дергачів, Змієва, Мерефи тощо.
За даними дослідження, поза школою (вдома та в колі друзів) виключно українською мовою спілкуються лише 10-11% старшокласників із сіл Харківської області та 6-7% – із міст. При цьому 35-38% школярів спілкуються однаково українською та російською мовами. А 6% старшокласників взагалі відзначили упереджене ставлення свого оточення до української мови.
При цьому в соцмережах 41% юних учасників опитування спілкується українською мовою, а 57% споживають лише україномовний чи переважно україномовний контент. За рік ці показники суттєво зросли: у 2022-му вони були відповідно 17% та 48%.
Мовна ситуація під час уроків змінюється радикально. За спостереженнями вчителів, більшість учнів спілкуються лише українською – як із викладачами, так і між собою. Під час перерв 43% учнів спілкуються між собою лише українською (у 2022 році таких було лише 11%). Тільки 4% старшокласників повідомили, що на перервах спілкуються російською (2022-го цей показник був 28%).
Читайте також: 17 тисяч абітурієнтів Харківщини складатимуть мультипредметний тест
Більшість батьків школярів заявили в анкетах, що спілкуються з дітьми вдома та з колегами на роботі українською. 21% опитаних батьків спілкується як українською, так і російською, а близько 10% зізналися, що використовують переважно російську.
Загалом 93% вчителів, 84% старшокласників та 84% батьків вважають українську мову рідною. Це на 10–11% більше у порівнянні з 2022 роком.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: исследование, новини Харкова, школа, язык;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чи розмовляють школярі Харківщини українською: дані дослідження»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 11:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці Державної служби якості освіти провели “мовне дослідження” у Харківській області. Що повідомили в анкетах школярі, розповіла начальниця обласного управління служби Світлана Вольянська".