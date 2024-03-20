Говорят ли школьники Харьковщины на украинском: данные исследования
Специалисты Государственной службы качества образования провели «языковое исследование» в Харьковской области. Что сообщили в анкетах школьники, рассказала начальник областного управления службы Светлана Вольянская.
Школьников, а также их родителей и учителей опрашивали с помощью онлайн-анкетирования в 2023 году. Исследованием охватили 1433 участника образовательного процесса (в том числе — 705 старшеклассников) в 16 громадах Харьковщины, сообщила Вольянская «Слободскому краю». В Харьковской городской громаде анкетирование не проходило, но им охватили жителей ближайших городов — Чугуева, Дергачей, Змиева, Мерефы и так далее.
По данным исследования, вне школы (дома и в кругу друзей) исключительно на украинском языке общаются только 10-11% старшеклассников из сел Харьковской области и 6-7% — из городов. При этом 35-38% школьников общаются в равной степени на украинском и русском языках. А 6% старшеклассников вовсе отметили предвзятое отношение своего окружения к украинскому языку.
При этом в соцсетях 41% юных участников опроса общается на украинском языке, а 57% потребляют только украиноязычный или преимущественно украиноязычный контент. За год эти показатели существенно выросли: в 2022-м они были соответственно 17% и 48%.
Языковая ситуация во время уроков изменяется радикально. По наблюдениям учителей, большинство учеников общаются только на украинском — как с преподавателями, так и между собой. Во время переменок 43% учеников общаются между собой только на украинском (в 2022 году таких было только 11%). Только 4% старшеклассников сообщили, что на переменах общаются на русском (в 2022-м этот показатель был 28%).
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Большинство родителей школьников заявили в анкетах, что общаются с детьми дома и с коллегами на работе на украинском. 21% опрошенных родителей общается как на украинском, так и на русском, а около 10% признались, что используют преимущественно русский.
В целом 93% учителей, 84% старшеклассников и 84% родителей считают украинский язык родным. Это на 10–11% больше по сравнению с 2022 годом.
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 11:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты Государственной службы качества образования провели «языковое исследование» в Харьковской области. Что сообщили в анкетах школьники, рассказала начальник областного управления службы Светлана Вольянская".