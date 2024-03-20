В метро и вузах Харькова будут помогать школьникам определиться с выбором

Акцию «Харьковские университеты — формула выбора» проведут для старшеклассников. Мероприятия будут проходить с 25 по 29 марта в помещениях метрополитена и на базе вузов.

Как сообщает пресс-служба горсовета, ученики 10-11 классов смогут принять участие в экспериментах, викторинах, конкурсах, тестировании компьютерных игр. Школьники также посетят мастер-классы, занятия в Школе лидерства, тренинги и ярмарки.

Всего к проекту присоединились 12 вузов:

— Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;

— Национальный фармацевтический университет;

— Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого;

— Национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»;

— Украинский государственный университет железнодорожного транспорта;

— Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

— Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет;

— Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца;

— Харьковский национальный медицинский университет;

— Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды;

— Харьковский национальный университет «Харьковский политехнический институт»;

— Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова.