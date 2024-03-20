В метро и вузах Харькова будут помогать школьникам определиться с выбором
Акцию «Харьковские университеты — формула выбора» проведут для старшеклассников. Мероприятия будут проходить с 25 по 29 марта в помещениях метрополитена и на базе вузов.
Как сообщает пресс-служба горсовета, ученики 10-11 классов смогут принять участие в экспериментах, викторинах, конкурсах, тестировании компьютерных игр. Школьники также посетят мастер-классы, занятия в Школе лидерства, тренинги и ярмарки.
Всего к проекту присоединились 12 вузов:
— Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;
— Национальный фармацевтический университет;
— Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого;
— Национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»;
— Украинский государственный университет железнодорожного транспорта;
— Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
— Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет;
— Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца;
— Харьковский национальный медицинский университет;
— Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды;
— Харьковский национальный университет «Харьковский политехнический институт»;
— Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вступительная кампания, вузы, метро, университеты, Харьков, ярмарка;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 21:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Акцию «Харьковские университеты — формула выбора» проведут для старшеклассников".