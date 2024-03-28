Дві тисячі жителів Ізюмщини залишись без газу через обстріли РФ (фото)

Вночі армія РФ вдарила по газовій інфраструктурі на Харківщині.

«Внаслідок бойових дій в одному з селищ Ізюмського району пошкоджені газопроводи низького та середнього тиску, майже дві тисячі мешканців залишилися без газ», – повідомили у Харківській філії «Газмережі».

Наразі фахівці локалізували аварійну ситуацію та працюють, щоб відновити послугу для жителів.