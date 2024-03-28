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Дві тисячі жителів Ізюмщини залишись без газу через обстріли РФ (фото)

Суспільство 11:13   28.03.2024
Вікторія Яковенко
Дві тисячі жителів Ізюмщини залишись без газу через обстріли РФ (фото) Фото: Харківська філія «Газмережі»

Вночі армія РФ вдарила по газовій інфраструктурі на Харківщині.

«Внаслідок бойових дій в одному з селищ Ізюмського району пошкоджені газопроводи низького та середнього тиску, майже дві тисячі мешканців залишилися без газ», – повідомили у Харківській філії «Газмережі».

Наразі фахівці локалізували аварійну ситуацію та працюють, щоб відновити послугу для жителів.

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Фото: Харківська філія «Газмережі»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 11:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі армія РФ вдарила по газовій інфраструктурі на Харківщині.".