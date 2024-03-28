Дві тисячі жителів Ізюмщини залишись без газу через обстріли РФ (фото)
Фото: Харківська філія «Газмережі»
Вночі армія РФ вдарила по газовій інфраструктурі на Харківщині.
«Внаслідок бойових дій в одному з селищ Ізюмського району пошкоджені газопроводи низького та середнього тиску, майже дві тисячі мешканців залишилися без газ», – повідомили у Харківській філії «Газмережі».
Наразі фахівці локалізували аварійну ситуацію та працюють, щоб відновити послугу для жителів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газ, Изюмщина, инфраструктура, обстріли, рф, услуга, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 11:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі армія РФ вдарила по газовій інфраструктурі на Харківщині.".