Две тысячи жителей Изюмщины остались без газа из-за обстрелов РФ (фото)
Фото: Харьковский филиал «Газсети»
Ночью армия РФ ударила по газовой инфраструктуре Харьковщины.
«В результате боевых действий в одном из поселков Изюмского района повреждены газопроводы низкого и среднего давления, почти две тысячи жителей остались без газа», — сообщили в Харьковском филиале «Газсети».
Специалисты локализовали аварийную ситуацию и работают, чтобы восстановить услугу для жителей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, Изюмщина, инфраструктура, обстрелы, рф, услуга, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 11:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью армия РФ ударила по газовой инфраструктуре Харьковщины.".