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Две тысячи жителей Изюмщины остались без газа из-за обстрелов РФ (фото)

Общество 11:13   28.03.2024
Виктория Яковенко
Две тысячи жителей Изюмщины остались без газа из-за обстрелов РФ (фото) Фото: Харьковский филиал «Газсети»

Ночью армия РФ ударила по газовой инфраструктуре Харьковщины.

«В результате боевых действий в одном из поселков Изюмского района повреждены газопроводы низкого и среднего давления, почти две тысячи жителей остались без газа», — сообщили в Харьковском филиале «Газсети».

Специалисты локализовали аварийную ситуацию и работают, чтобы восстановить услугу для жителей.

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Фото: Харьковский филиал «Газсети»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 11:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью армия РФ ударила по газовой инфраструктуре Харьковщины.".