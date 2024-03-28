Две тысячи жителей Изюмщины остались без газа из-за обстрелов РФ (фото)

Ночью армия РФ ударила по газовой инфраструктуре Харьковщины.

«В результате боевых действий в одном из поселков Изюмского района повреждены газопроводы низкого и среднего давления, почти две тысячи жителей остались без газа», — сообщили в Харьковском филиале «Газсети».

Специалисты локализовали аварийную ситуацию и работают, чтобы восстановить услугу для жителей.