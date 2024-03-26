Live
  • Вт 26.03.2024
  • Харьков  +11°С
  • USD 39.23
  • EUR 42.49

Ирпень передаст Харькову газовую электростанцию — СМИ

Общество 10:30   26.03.2024
Оксана Горун
Ирпень передаст Харькову газовую электростанцию — СМИ Фото: telegram Александра Маркушина

Город-Герой Ирпень в Киевской области решил помочь Харькову справиться с критической ситуацией в энергетике. Об этом сообщило местное издание «ITV News».

«После очередных российских обстрелов Харьков остался без света. Восстановить электроснабжение сложно, в настоящее время в городе и области внедрены графики отключения света. Чтобы помочь, Ирпень передает Харькову автономную газопоршневую электростанцию «Jenbacher», — пишут журналисты.

Официальных заявлений на эту тему на странице горсовета Ирпеня или же городского головы Александра Маркушина на данный момент нет.

Читайте также: Дефицита электричества нет, но в Харькове отключения — Минэнерго

Напомним, газотурбинная электростанция «Jenbacher» заработала в Ирпене в январе 2023 года. Она стала первой подобной в Украине. Городской голова Ирпеня сообщил, что энергию станция генерирует, используя природный газ. Это значительно уменьшает стоимость электроэнергии, если сравнивать с затратами на дизельное топливо для генераторов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Всех абонентов Харькова запитали: что будет с графиками отключения света
Всех абонентов Харькова запитали: что будет с графиками отключения света
25.03.2024, 20:39
Машину за 66 млн грн задекларировал специалист горсовета на Харьковщине
Машину за 66 млн грн задекларировал специалист горсовета на Харьковщине
25.03.2024, 18:43
Главные новости Харькова 26.03: Минэнерго о ситуации в Харькове, дефицит крови
Главные новости Харькова 26.03: Минэнерго о ситуации в Харькове, дефицит крови
26.03.2024, 11:01
На Дергачи сбросили ФАБ-500, «шахеды» повредили окна магазина в Харькове
На Дергачи сбросили ФАБ-500, «шахеды» повредили окна магазина в Харькове
26.03.2024, 08:05
Дефицита электричества нет, но в Харькове отключения — Минэнерго
Дефицита электричества нет, но в Харькове отключения — Минэнерго
26.03.2024, 10:02
Прокуратура показала последствия «прилетов» в Харькове и Волчанске (фото)
Прокуратура показала последствия «прилетов» в Харькове и Волчанске (фото)
26.03.2024, 10:55

Новости по теме:

13:17
Если Украина срочно не получит оружие, РФ может иметь успехи уже весной — ISW
20:12
Собери дрон, передай ВСУ и получи компенсацию — новый проект на Харьковщине
20:29
Первый в 2024 году пакет помощи Украине объявили США: в нем ракеты для HIMARS
21:38
Все разбито и никого нет. Как живет 11-летний мальчик в Изюме посреди войны
17:12
О защите неба над Харьковом говорил с послом Франции мэр Терехов

Вы читали новость: «Ирпень передаст Харькову газовую электростанцию — СМИ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 10:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Город-Герой Ирпень в Киевской области решил помочь Харькову справиться с критической ситуацией в энергетике. Об этом сообщило местное издание «ITV News»".