Ирпень передаст Харькову газовую электростанцию — СМИ

Город-Герой Ирпень в Киевской области решил помочь Харькову справиться с критической ситуацией в энергетике. Об этом сообщило местное издание «ITV News».

«После очередных российских обстрелов Харьков остался без света. Восстановить электроснабжение сложно, в настоящее время в городе и области внедрены графики отключения света. Чтобы помочь, Ирпень передает Харькову автономную газопоршневую электростанцию «Jenbacher», — пишут журналисты.

Официальных заявлений на эту тему на странице горсовета Ирпеня или же городского головы Александра Маркушина на данный момент нет.

Напомним, газотурбинная электростанция «Jenbacher» заработала в Ирпене в январе 2023 года. Она стала первой подобной в Украине. Городской голова Ирпеня сообщил, что энергию станция генерирует, используя природный газ. Это значительно уменьшает стоимость электроэнергии, если сравнивать с затратами на дизельное топливо для генераторов.