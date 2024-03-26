Ирпень передаст Харькову газовую электростанцию — СМИ
Город-Герой Ирпень в Киевской области решил помочь Харькову справиться с критической ситуацией в энергетике. Об этом сообщило местное издание «ITV News».
«После очередных российских обстрелов Харьков остался без света. Восстановить электроснабжение сложно, в настоящее время в городе и области внедрены графики отключения света. Чтобы помочь, Ирпень передает Харькову автономную газопоршневую электростанцию «Jenbacher», — пишут журналисты.
Официальных заявлений на эту тему на странице горсовета Ирпеня или же городского головы Александра Маркушина на данный момент нет.
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Напомним, газотурбинная электростанция «Jenbacher» заработала в Ирпене в январе 2023 года. Она стала первой подобной в Украине. Городской голова Ирпеня сообщил, что энергию станция генерирует, используя природный газ. Это значительно уменьшает стоимость электроэнергии, если сравнивать с затратами на дизельное топливо для генераторов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: допомога, електрика, ирпень, новости Харькова, помощь, світло, свет, электростанция;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 10:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Город-Герой Ирпень в Киевской области решил помочь Харькову справиться с критической ситуацией в энергетике. Об этом сообщило местное издание «ITV News»".