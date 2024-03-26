Ірпінь передасть Харкову газову електростанцію – ЗМІ

Місто-Герой Ірпінь у Київській області вирішило допомогти Харкову впоратися з критичною ситуацією в енергетиці. Про це повідомило місцеве видання “ITV News”.

“Після чергового російського обстрілу Харків залишився без світла. Відновити електропостачання важко, наразі в місті та області впровадили графіки відключення світла. Щоб допомогти, Ірпінь передає Харкову автономну газопоршневу електростанцію “Jenbacher“, – пишуть журналісти.

Офіційних заяв на цю тему на сторінці міськради Ірпеня чи міського голови Олександра Маркушина на цей час немає.

Нагадаємо, газотурбінна електростанція “Jenbacher” запрацювала в Ірпені в січні 2023 року. Вона стала першою подібною в Україні. Міський голова Ірпеня повідомив, що енергію станція генерує, використовуючи природний газ. Це значно зменшує вартість електроенергії, якщо порівнювати із витратами на дизельне пальне для генераторів.