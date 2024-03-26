Ірпінь передасть Харкову газову електростанцію – ЗМІ
Місто-Герой Ірпінь у Київській області вирішило допомогти Харкову впоратися з критичною ситуацією в енергетиці. Про це повідомило місцеве видання “ITV News”.
“Після чергового російського обстрілу Харків залишився без світла. Відновити електропостачання важко, наразі в місті та області впровадили графіки відключення світла. Щоб допомогти, Ірпінь передає Харкову автономну газопоршневу електростанцію “Jenbacher“, – пишуть журналісти.
Офіційних заяв на цю тему на сторінці міськради Ірпеня чи міського голови Олександра Маркушина на цей час немає.
Читайте також: Дефіциту електрики немає, але в Харкові відключення – Міненерго
Нагадаємо, газотурбінна електростанція “Jenbacher” запрацювала в Ірпені в січні 2023 року. Вона стала першою подібною в Україні. Міський голова Ірпеня повідомив, що енергію станція генерує, використовуючи природний газ. Це значно зменшує вартість електроенергії, якщо порівнювати із витратами на дизельне пальне для генераторів.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: допомога, електрика, ирпень, новини Харкова, світло, электростанция;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ірпінь передасть Харкову газову електростанцію – ЗМІ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 10:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місто-Герой Ірпінь у Київській області вирішило допомогти Харкову впоратися з критичною ситуацією в енергетиці. Про це повідомило місцеве видання “ITV News”".