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Ірпінь передасть Харкову газову електростанцію – ЗМІ

Суспільство 10:30   26.03.2024
Оксана Горун
Ірпінь передасть Харкову газову електростанцію – ЗМІ Фото: телеграм Олександра Маркушина

Місто-Герой Ірпінь у Київській області вирішило допомогти Харкову впоратися з критичною ситуацією в енергетиці. Про це повідомило місцеве видання “ITV News”.

Після чергового російського обстрілу Харків залишився без світла. Відновити електропостачання важко, наразі в місті та області впровадили графіки відключення світла. Щоб допомогти, Ірпінь передає Харкову автономну газопоршневу електростанцію “Jenbacher“, – пишуть журналісти.

Офіційних заяв на цю тему на сторінці міськради Ірпеня чи міського голови Олександра Маркушина на цей час немає.

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Нагадаємо, газотурбінна електростанція “Jenbacher” запрацювала в Ірпені в січні 2023 року. Вона стала першою подібною в Україні. Міський голова Ірпеня повідомив, що енергію станція генерує, використовуючи природний газ. Це значно зменшує вартість електроенергії, якщо порівнювати із витратами на дизельне пальне для генераторів.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 10:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місто-Герой Ірпінь у Київській області вирішило допомогти Харкову впоратися з критичною ситуацією в енергетиці. Про це повідомило місцеве видання “ITV News”".