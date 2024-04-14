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Синєгубов про обстріли Харківщини: за добу двоє загиблих та двоє поранених

Події 08:32   14.04.2024
Оксана Горун
Синєгубов про обстріли Харківщини: за добу двоє загиблих та двоє поранених

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки російських обстрілів за добу 13 та 14 квітня.

“21-23 Харківський район, Липецька ТГ, с. Веселе. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені два приватні будинки. Загинули 61-річна жінка та 68-річний чоловік. 20:00 Куп’янський район, Курилівська громада, с.Подоли. Під час обстрілу близько 20:00 Поранення отримала 40-річна жінка. 13:25 Куп’янський р-н, с. Петропавлівка. Внаслідок скидання боєприпасу з FPV-дрона поранено 57-річного водія бригади екстреної медичної допомоги”, – перелічив Синєгубов.

Вночі Харків атакували “шахеди”, їхньою ціллю була критична інфраструктура, зазначив начальник ХОВА.

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Під обстрілами з артилерії та мінометів було близько 17 населених пунктів. Росіяни скинули КАБи на село Слобожанське, Черкаські Тишки та Загризове в Борівській громаді. Удари пошкодили приватні будинки, господарчі будівлі та автомобіль.

Нагадаємо, вночі вибухи  чули у Харкові. Мер міста Ігор Терехов попереджав, що  Харків атакують ворожі БПЛА. Вранці командувач ПС ЗСУ Микола Олещук повідомив, що вночі над Харківщиною збили усі 10 “шахедів”, які атакували Україну. Синєгубов поінформував, що по Харкову вдарили як мінімум два “шахеди”, ціллю були об’єкти критичної інфраструктури.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2024 в 08:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки російських обстрілів за добу 13 та 14 квітня".