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По Харкову вдарили не менше, ніж двома “шахедами” – Синєгубов

Події 07:16   14.04.2024
Оксана Горун
По Харкову вдарили не менше, ніж двома “шахедами” – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 14 квітня повідомив, що удар по Харкову вночі припав по критичній інфраструктурі.

Після півночі окупанти вдарили щонайменше двома “шахедами” по Харкову. Знову ціль – критична інфраструктура. Окремо дякуємо силам ППО. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила“, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 14 квітня.

Нагадаємо, вночі вибухи  чули у Харкові. Мер міста Ігор Терехов попереджав, що  Харків атакують ворожі БПЛА. Вранці командувач ПС ЗСУ Микола Олещук повідомив, що вночі над Харківщиною збили усі 10 “шахедів”, які атакували Україну.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2024 в 07:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 14 квітня повідомив, що удар по Харкову вночі припав по критичній інфраструктурі".