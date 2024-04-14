По Харкову вдарили не менше, ніж двома “шахедами” – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 14 квітня повідомив, що удар по Харкову вночі припав по критичній інфраструктурі.

“Після півночі окупанти вдарили щонайменше двома “шахедами” по Харкову. Знову ціль – критична інфраструктура. Окремо дякуємо силам ППО. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила“, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 14 квітня.

Нагадаємо, вночі вибухи чули у Харкові. Мер міста Ігор Терехов попереджав, що Харків атакують ворожі БПЛА. Вранці командувач ПС ЗСУ Микола Олещук повідомив, що вночі над Харківщиною збили усі 10 “шахедів”, які атакували Україну.