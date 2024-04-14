Live
  • Нд 14.04.2024
  • Харків  +13°С
  • USD 39.17
  • EUR 42.02

На Харківщині вночі збили десять “шахедів” – командувач ПС ЗСУ Олещук

Події 07:05   14.04.2024
Оксана Горун
На Харківщині вночі збили десять “шахедів” – командувач ПС ЗСУ Олещук

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук вранці 14 квітня повідомив, що всі “шахеди”, якими вночі армія РФ атакувала Україну, збили на Харківщині.

У ніч на 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними БпЛА типу “Shahed-131/136” із Курської області – рф, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини. Усі “шахеди” збито на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України“, – написав Олещук вранці в телеграмі.

Нагадаємо, вночі вибухи чули у Харкові. Мер міста Ігор Терехов попереджав, що Харків атакують ворожі БПЛА.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Двоє людей загинули від удару по Харківщині ввечері 13 квітня – ХОВА
Двоє людей загинули від удару по Харківщині ввечері 13 квітня – ХОВА
14.04.2024, 07:51
Головні новини Харкова 14 квітня: удар “шахедів”, 10 БПЛА збили
Головні новини Харкова 14 квітня: удар “шахедів”, 10 БПЛА збили
14.04.2024, 08:13
По Харкову вдарили не менше, ніж двома “шахедами” – Синєгубов
По Харкову вдарили не менше, ніж двома “шахедами” – Синєгубов
14.04.2024, 07:16
Сім населених пунктів Харківщини були під авіаударами за добу – Генштаб
Сім населених пунктів Харківщини були під авіаударами за добу – Генштаб
14.04.2024, 06:59
Сьогодні 14 квітня: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 квітня: яке свято та день в історії
14.04.2024, 06:00
На Харківщині вночі збили десять “шахедів” – командувач ПС ЗСУ Олещук
На Харківщині вночі збили десять “шахедів” – командувач ПС ЗСУ Олещук
14.04.2024, 07:05

Новини за темою:

07:05
На Харківщині вночі збили десять “шахедів” – командувач ПС ЗСУ Олещук
11:29
Чому над Харковом та областю “розплодилися” БПЛА-розвідники: відповідь ПС ЗСУ
11:48
Як “шахеди” долетіли до Харкова: пояснення Повітряних сил ЗСУ
23:07
Головні новини Харкова 1.04: вибух, що зі світлом, горіла багатоповерхівка
23:02
Головні новини 29.03: Сирський про “наступ” на Харків, новий графік обленерго

Ви читали новину: «На Харківщині вночі збили десять “шахедів” – командувач ПС ЗСУ Олещук»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2024 в 07:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук вранці 14 квітня повідомив, що всі “шахеди”, якими вночі армія РФ атакувала Україну, збили на Харківщині".