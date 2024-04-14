На Харківщині вночі збили десять “шахедів” – командувач ПС ЗСУ Олещук

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук вранці 14 квітня повідомив, що всі “шахеди”, якими вночі армія РФ атакувала Україну, збили на Харківщині.

“У ніч на 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними БпЛА типу “Shahed-131/136” із Курської області – рф, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини. Усі “шахеди” збито на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України“, – написав Олещук вранці в телеграмі.

Нагадаємо, вночі вибухи чули у Харкові. Мер міста Ігор Терехов попереджав, що Харків атакують ворожі БПЛА.