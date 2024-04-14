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Вибухи у Харкові, місто атакують дрони та ракети

Події 00:36   14.04.2024
Оксана Якушко
Вибухи у Харкові, місто атакують дрони та ракети

Харків’яни чують вибухи, російські БПЛА атакують місто. 

“Загроза ворожих БпЛА для Харківщини триває, не залишайте укриття!” – попередив бригадний генерал Сергій Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2024 в 00:36;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни чують вибухи, російські БПЛА атакують місто. ".