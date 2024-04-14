Взрывы в Харькове, город атакуют дроны и ракеты
Харьковчане слышат взрывы, российские БпЛА атакуют город.
«Угроза вражеских БпЛА для Харьковщины продолжается, не покидайте укрытие!» — предупредил бригадный генерал Сергей Мельник.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: БПЛА, взрыв, дрон, Сергей Мельник, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 00:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане слышат взрывы, российские БпЛА атакуют город. ".