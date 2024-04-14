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Взрывы в Харькове, город атакуют дроны и ракеты

Происшествия 00:36   14.04.2024
Оксана Якушко
Взрывы в Харькове, город атакуют дроны и ракеты

Харьковчане слышат взрывы, российские БпЛА атакуют город. 

«Угроза вражеских БпЛА для Харьковщины продолжается, не покидайте укрытие!» — предупредил бригадный генерал Сергей Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 00:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане слышат взрывы, российские БпЛА атакуют город. ".