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На Харьковщине ночью сбили десять «шахедов» — командующий ВС ВСУ Олещук

Происшествия 07:05   14.04.2024
Оксана Горун
На Харьковщине ночью сбили десять «шахедов» — командующий ВС ВСУ Олещук

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук утром 14 апреля сообщил, что все «шахеды», которыми ночью армия РФ атаковала Украину, сбили на Харьковщине.

«В ночь на 14 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали десятью ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Курской области – РФ, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из оккупированной Донетчины. Все «шахеды» сбиты на Харьковщине зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины», — написал Олещук утром в telegram.

Напомним, ночью взрывы слышали в Харькове. Мэр города Игорь Терехов предупреждал, что Харьков атакуют вражеские БПЛА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 07:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук утром 14 апреля сообщил, что все «шахеды», которыми ночью армия РФ атаковала Украину, сбили на Харьковщине".