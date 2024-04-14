На Харьковщине ночью сбили десять «шахедов» — командующий ВС ВСУ Олещук
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук утром 14 апреля сообщил, что все «шахеды», которыми ночью армия РФ атаковала Украину, сбили на Харьковщине.
«В ночь на 14 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали десятью ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Курской области – РФ, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из оккупированной Донетчины. Все «шахеды» сбиты на Харьковщине зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины», — написал Олещук утром в telegram.
Напомним, ночью взрывы слышали в Харькове. Мэр города Игорь Терехов предупреждал, что Харьков атакуют вражеские БПЛА.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, олещук, сбили, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине ночью сбили десять «шахедов» — командующий ВС ВСУ Олещук»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 07:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук утром 14 апреля сообщил, что все «шахеды», которыми ночью армия РФ атаковала Украину, сбили на Харьковщине".