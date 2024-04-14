По Харькову ударили не менее, чем двумя «шахедами» — Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 14 апреля сообщил, что удар по Харькову ночью пришелся по критической инфраструктуре.
«После полуночи оккупанты ударили по меньшей мере двумя «шахедами» по Харькову. Вновь цель – критическая инфраструктура. Отдельно благодарим силы ПВО. По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала», — написал Синегубов в telegram утром 14 апреля.
Напомним, ночью взрывы слышали в Харькове. Мэр города Игорь Терехов предупреждал, что Харьков атакуют вражеские БПЛА. Утром командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщил, что ночью над Харьковщиной сбили все 10 «шахедов», которые атаковали Украину.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, синегубов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 07:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 14 апреля сообщил, что удар по Харькову ночью пришелся по критической инфраструктуре".