Синегубов об обстрелах Харьковщины: за сутки двое погибших и два раненых

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях российских обстрелов за сутки 13 и 14 апреля.

«21:23 Харьковский район, Липецкая тергромада, с. Веселое. В результате обстрела КАБ повреждены два частных дома. Погибли 61-летняя женщина и 68-летний мужчина. 20:00 Купянский район, Куриловская громада, с. Подолы. Во время обстрела около 20:00 ранения получила 40-летняя женщина. 13:25 Купянский район, с. Петропавловка. В результате сброса боеприпаса с FPV-дрона ранен 57-летний водитель бригады экстренной медицинской помощи», — перечислил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ночью Харьков атаковали «шахеды», их целью была критическая инфраструктура, отметил Синегубов.

Под обстрелами из артиллерии и минометов было около 17 населенных пунктов. Россияне сбросили КАБы на село Слобожанское, Черкасские Тишки и Загрызово в Боровской громаде. Удары повредили частные дома, хозпостройки и автомобиль.

Напомним, ночью взрывы слышали в Харькове. Мэр города Игорь Терехов предупреждал, что Харьков атакуют вражеские БПЛА. Утром командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщил, что ночью над Харьковщиной сбили все 10 «шахедов», которые атаковали Украину. Синегубов проинформировал, что по Харькову ударили как минимум два «шахеда», целью были объекты критической инфраструктуры.